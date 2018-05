Werkstraf voor brandstichting en fraude in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Een 52-jarige man heeft donderdag 120 uur werkstraf gekregen voor brandstichting in een schuur in Nieuw-Lekkerland en het doen van valse aangifte. Bij die brand werd hij zelf levensgevaarlijk gewond.

"Normaliter zou een forse gevangenisstraf op zijn plaats zijn geweest. Maar de rechtbank houdt rekening met het feit dat de verdachte de rest van zijn leven de pijnlijke gevolgen zal ondervinden van zijn eigen handelingen", zo staat in het vonnis.

De straf geldt overigens ook voor brandstichting in een chalet van de man in Noord-Brabant en voor het doen van valse aangifte over een inbraak in zijn toenmalige woning aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. De verdachte woonde daarna in Sliedrecht en nu in Oud-Beijerland.

Alle acties waren er op gericht om verzekeringsgeld op te strijken. Dat lukte ook, maar de rechtbank heeft nu aan de straf gekoppeld dat de man bijna 17.000 euro moet terugbetalen aan twee verzekeringsmaatschappijen.

Bij de brand in Nieuw-Lekkerland, in maart 2013, zou de man enkele blikken met benzine hebben leeggegoten. Hij liep brandwonden op over zijn hele lichaam. Zijn gezicht en zijn handen vormen een blijvend zichtbare herinnering. Na de brand sprong hij in een vijver en daarna nog in de Lek omdat hij voelde hoe zijn gezicht gloeide. Pas uren na de brand belde hij bij zijn buurman aan, die hem naar het ziekenhuis vervoerde.

Op de zitting ontkende de 52-jarige alles. Hij verwees naar zijn ex-vriendin en zijn buurman. Die zouden een verhouding met elkaar hebben gehad en samen besloten hebben om hem de schuld te geven. "Ik was alleen maar naar de schuur gegaan om mijn telefoon te zoeken. Toen ik het licht aan deed, volgde een explosie", aldus de verdachte.

De rechtbank hecht geen waarde aan zijn lezing, omdat de verklaringen van zijn ex en zijn buurman tot in detail gelijk zijn. De buurman heeft trouwens bekend dat hij medeschuldig is en dat hij de blikken benzine had klaargezet. Hij is eerder veroordeeld tot 120 uur werkstraf en hij moet 3200 euro aan de verzekering terugbetalen.