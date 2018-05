Politie vordert rijbewijs in van scheurende inwoner van Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Bij een snelheidscontrole heeft de politie zondag het rijbewijs ingevorderd van een 36-jarige man uit Bleskensgraaf.

Hij reed in zijn auto met een snelheid van 139 kilometer per uur over de Provincialeweg N482 bij Wijngaarden. Hij mocht ter plaatse zijn rijbewijs inleveren. De officier van justitie bepaalt wanneer hij het weer terug krijgt.