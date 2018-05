Hulpdiensten rukken uit voor te water geraakte skelter in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Politie, brandweer, een duikteam en een ambulance zijn dinsdagmiddag 8 mei met spoed uitgerukt voor een skelter te water langs de Tiendweg in Nieuw-Lekkerland.

Een voorbijganger zag de skelter op zijn kop in het water liggen en vreesde dat daaronder nog een kind lag. De achtjarige jongen uit Nieuw-Lekkerland die de skelter had bestuurd, was echter al lang vertrokken om hulp te halen en stond zich intussen thuis schoon te douchen.

De brandweer heeft de skelter uit het water gehaald en de achtjarige jongen werd voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel. Hij bleek niets te mankeren en kreeg voor de schrik een troostbeer mee. De skelter, die van iemand was geleend, is inmiddels weer terug bij de eigenaar.