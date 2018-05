Politie houdt dronken snorfietser uit Arkel aan in Kedichem

ARKEL/KEDICHEM • Een bestuurder (49 jaar uit Arkel) kwam er vrijdagavond achter dat drank en het rijden met een snorfiets een slechte combinatie is.

Op de Lingedijk in Kedichem verloor hij zijn evenwicht en kwam ten val in de berm. Oplettende burgers zagen hem liggen en belde de politie. De bestuurder was zeer onvast ter been en uit een blaastest bleek dat hij teveel alcohol had gedronken.

Hierop werd hij, na behandeling door de ambulancedienst in verband met lichte verwondingen, aangehouden voor het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt, aangezien hij op het bureau 740. Ug/l blies, wat veel meer is dan de 220 ug/l die is toegestaan.