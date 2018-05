Aanhouding na uit de hand gelopen ruzie bij potje voetbal in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Een man werd woensdagavond door de politie aangehouden na een vechtpartij bij een voetbalpotje in Bleskensgraaf.

Een groepje vrienden speelde woensdagavond een potje voetbal op een veldje aan de Elzenweg. Twee mannen kregen ruzie en raakten slaags. Eén van de ruziemakers vertrok, maar meldde zich om 19.45 uur met een steekwond aan het politiebureau in Sliedrecht.



Hij vertelde dat hij zojuist was gestoken tijdens een ruzie die ontstond bij het partijtje voetbal. De 26-jarige man uit Sliedrecht is na het doen van zijn verhaal richting huisartsenpost vertrokken om zijn wond te laten behandelen.



Agenten vertrokken richting het veldje waar de dader nog aanwezig zou zijn. Daar hielden zij de bewuste man aan.