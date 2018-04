Syndion onderzoekt wanneer bewoners locatie Vismarkt Gorinchem naar eigen plek kunnen

GORINCHEM • Zorgorganisatie Syndion onderzoekt op dit moment wanneer de cliënten die wonen in de locatie aan de Vismarkt in Gorinchem na de brand van vorige week weer terug kunnen naar een zorglocatie van henzelf.

De woonlocatie van Syndion op de Vismarkt werd dinsdagochtend 24 april getroffen door een brand in één van de appartementen. Op deze locatie van Syndion wonen dertien cliënten met een lichamelijke beperking. Zij zijn tijdens de brand geëvacueerd en ondergebracht in een zorglocatie van Rivas.

Daar wonen zij samen met hun vertrouwde begeleiders. Syndion zet zich ervoor in om de bewoners en medewerkers van de Vismarkt op korte termijn weer in een zorglocatie van Syndion te huisvesten.

Nabestaanden

Dinsdagochtend ontstond een korte felle brand in één van de appartementen. Bestuurder Harry Vogelaar van Syndion: "Tot ons grote verdriet is hierbij een van onze cliënten om het leven gekomen. We leven mee met de nabestaanden. Voor cliënten en medewerkers van de Vismarkt is speciale aandacht om deze verdrietige gebeurtenis op een goede manier te kunnen verwerken."

Oorzaak

Uit respect voor de nabestaanden doet Syndion geen nadere uitspraken over de oorzaak van de brand. "De organisatie voelt zich gesterkt met alle hulp en is geroerd door alle hartverwarmende reacties tijdens de afgelopen dagen", aldus Harry Vogelaar.