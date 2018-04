Lange file op A15 na ongeval met vrachtwagens bij Gorinchem

GORINCHEM • Twee vrachtwagens botsten maandagochtend op elkaar op de A15 bij Gorinchem.

Het ongeval gebeurde op de rijbanen in de richting van Nijmegen. De nasleep zorgde voor veel vertraging op de snelweg.

Automobilisten werd aangeraden om te rijden via Den Bosch, over de A2 en A59 of via Utrecht, over de A2 en de A27. De vertraging op de A15 liep op tot meer dan een uur.