update met foto's Schuur met hooi in brand bij De Bossekamp in Ottoland

OTTOLAND • Er is maandagochtend brand uitgebroken in een bijgebouw van Wellantcollege De Bossekamp aan de B 140 in Ottoland.

Het blijkt te gaan om een schuur met hooi. De schuur staat aan de zijkant van de school, tussen het Wellantcollege en de naastgelegen basisschool. De Bossekamp is gesloten in verband met de meivakantie. De basisschool heeft deze week nog les en is pas volgende week dicht.

Naast de schuur met hooi staan ook dieren. Zij liepen geen direct gevaar, maar stonden wel enige tijd in de rook.

De brandweer is rond kwart voor negen opgeroepen om het vuur te bestrijden en heeft de melding inmiddels (08.59 uur) opgeschaald naar 'groot'. Er is een hoogwerker ter plaatse en de brandweer heeft om 09.40 uur het sein brandmeester gegeven. De gevel en een deel van één van de gebouwen naast de schuur met hooi, is tevens beschadigd geraakt door het vuur.

Het schoolgebouw heeft flinke brandschade opgelopen. Er zijn geen personen of dieren gewond geraakt bij de brand. Oorzaak van het vuur was onkruidbestrijding, waarbij een brander is gebruik. Salvage onderweg voor de verdere afhandeling van de schade.

Brand in schuur en gebouw Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland. Wsl. ontstaan bij wegbranden onkruid. #hetkontakt pic.twitter.com/3zEIZK3qKW — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) 23 april 2018

#wellantcollege #ottoland. Brandweer heeft opgeschaald naar grote brand voor een schuur met hooi in brand. Schuur staat naast de school. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) April 23, 2018