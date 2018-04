Auto vliegt in de fik in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • In de Dirk III-straat in Nieuw-Lekkerland is vrijdag 20 april een auto in brand gevlogen.

Vermoedelijk is een technische storing de oorzaak, want de eigenaar zag eerst het lampje van de accu branden. Niet veel later stond het motorblok in lichterlaaie. Door de hitte klapte een band.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse om het vuur te doven. Binnen enkele minuten was de brand onder controle. De auto is total loss geraakt.