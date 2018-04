Politie bevrijdt op de wc in slaap gevallen 'insluiper' in Het Spant in Ameide

AMEIDE • Met een borreltje teveel op in slaap vallen op de wc in Het Spant te Ameide en er als je wakker wordt er achter komen dat alles al is afgesloten; het gebeurde begin deze week.

Dit meldt wijkagent Gerco Gijsbers op Instagram. 'Denk je even een powernapje te doen op het toilet in het zalencentrum in Ameide, wordt het pand door de beheerder afgesloten en het alarm ingeschakeld. Word je wakker in een leeg pand en gaat het alarm af. Voor je het weet kijk je dan dus in de zaklantaarns van beveiligingsmedewerkers en politiemensen.'

De onfortuinlijke slaper werd met zachte hand de deur uitgewerkt. 'Gelukkig zijn zij samen met de beheerder zo aardig om de deur voor je te openen, waardoor je je roes thuis verder kan uitslapen.'