Politie zoekt eigenaars van gestolen sieraden

REGIO • De politie is op zoek naar één of meerdere eigenaars van een hoeveelheid sieraden. Ze zijn vermoedelijk gestolen in Sliedrecht, Papendrecht, Bleskensgraaf of 's-Gravendeel.

Op vrijdag 9 februari dit jaar werd een 33-jarige inwoner van Sliedrecht aangehouden voor meerdere diefstallen uit woning middels babbeltrucs. Bij deze babbeltrucs deed de man zich voor als medewerker van Stedin.

Inmiddels is duidelijk dat deze man bij minimaal negen woningen heeft toegeslagen in Papendrecht, Sliedrecht, Bleskensgraaf, 's-Gravendeel en Strijen. Een gedeelte van de buit is gevonden en weer terug bij de, veelal oudere, slachtoffers. Het is niet gelukt om de herkomst van alle sieraden te achterhalen. Het is niet uit te sluiten dat de verdachte bij nog meer slachtoffers sieraden heeft weggenomen.

Foto's van de sieraden staan bij dit artikel. Wie sieraden herkent, kan contact opnemen met de recherche in Dordrecht via 0900-8844 of hit-zhz@politie.nl.