Gemeente sluit bedrijfspand in Arkel vanwege hennepkwekerij

ARKEL • Burgemeester Ten Kate heeft besloten om een pand aan de Kolk in Arkel voor een periode van zes maanden te sluiten. In dit bedrijfspand werd een professionele hennepkwekerij aangetroffen.

Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente herhaling van drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie voorkomen.

De professionele hennepkwekerij werd op 17 maart 2018 door de politie aangetroffen en ontmanteld. In het bedrijfspand stonden twee vrachtwagens met circa 420 hennepplanten in de laadbakken. De elektriciteit werd illegaal afgenomen waardoor er sprake was van een gevaarlijke situatie voor de omgeving en het elektriciteitsnet.

Opiumwet

Om herhaling van drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie te voorkomen is het pand voor zes maanden gesloten. De eigenaar van het verhuurde bedrijfspand is hierover geïnformeerd. Deze maatregel is in lijn met het beleid dat de gemeente in 2017 heeft vastgesteld, conform de Opiumwet.

Burgemeester Werner ten Kate: "Hennepkwekerijen zijn een gevaar voor de veiligheid in de buurt door het risico op brand door kortsluiting en lekkage. Ik adviseer inwoners die een woning of bedrijfspand verhuren dan ook met klem goed na te gaan of de huurder betrouwbaar is. De eigenaar van de woning of het pand is medeverantwoordelijk voor goed gebruik. Dus ga regelmatig poolshoogte nemen. Zo kan worden voorkomen dat een pand maanden lang wordt gesloten."