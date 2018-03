Man in Schelluinen beroofd van veel geld en rijbewijs

SCHELLUINEN • In Schelluinen beroofden twee mannen op maandag 26 maart een 47-jarige man van zijn rijbewijs en 5.000 euro. De politie is op zoek naar getuigen.

Bij de Parallelweg in Schelluinen werd het slachtoffer om ongeveer 17.45 uur door twee mannen in een zwarte Opel staande gehouden. Eén van de twee mannen toonde een metalen politielegitimatiebewijs en vroeg het slachtoffer om zijn rijbewijs.

Naast het rijbewijs nam de man ook een plastic mapje met een aanzienlijk geldbedrag mee naar zijn auto. Vervolgens gingen de twee mannen er snel vandoor met de buit. De twee mannen reden in een zwarte Opel met het (valse) kenteken GV-932-X. Van de bestuurder is helaas geen signalement bekend. Wel van de bijrijder.

Signalement bijrijder:

• blanke man

• tussen de 40 en 45 jaar oud

• ca. 1.60 cm lang

• kort, donker haar en een vlasbaardje

Oproep

Graag komt de politie in contact met mensen die de Opel of de twee mannen hebben gezien of die meer informatie hebben. Bellen kan via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven kan via 0800-7000.

Legitimatie

Bij de politie komen regelmatig meldingen binnen over personen die zich voordoen als agent. Agenten moeten zich kunnen legitimeren met een politiepas. Bij twijfel of verdachte situaties, mag altijd de politie gebeld worden.