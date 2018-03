Trekker en vrachtwagen botsen op elkaar in Arkel

ChristenUnie Vijfheerenlanden organiseert avond over Werk & Inkomen

MEERKERK • De ChristenUnie in de Vijfheerenlanden wil graag in gesprek over het thema werk en inkomen. Leden en niet-leden zijn welkom op dinsdagavond 10 april vanaf 20.00 uur in De Linde in Meerkerk.