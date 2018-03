Voor tweede keer gepakt met ingevorderd rijbewijs in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Oud-Alblas een man aangehouden, die voor de tweede keer in korte tijd rondreed met een ingevorderd rijbewijs.

Toen agenten omstreeks 00.40 uur op het Oosteinde in Oud-Alblas een kentekencontrole deden van een auto die daar reed, kwam de auto als verdacht naar voren. De bestuurder, een 23-jarige man uit Gorinchem, was zijn rijbewijs eerder in het jaar kwijt was geraakt voor een periode van vier maanden, na een snelheidsovertreding. Deze termijn was nog niet verstreken.

Aangezien de bestuurder twee weken geleden ook al was gepakt voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs, gaf de politie een stopteken. Tijdens de controle bleek de bestuurder inderdaad de 23-jarige man uit Gorinchem te zijn van wie het rijbewijs was ingevorderd. Hierop werd hij wederom aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Papendrecht.

Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt waarna hij een dagvaarding ontving. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter.