update Auto zakt in drijfand in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Aan de Molenkade in Groot-Ammers is vrijdagochtend een oudere vrouw met haar auto in het drijfzand terecht gekomen.

Hulpdiensten zijn om iets na elf uur uitgerukt om de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden. Het is nog onduidelijk hoe ze in het drijfzand is terecht gekomen. Voor zover bekend hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan.

Er worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd langs de Molenkade in Groot-Ammers. Waterschap Rivierenland is daar bezig met het verbreden en verhogen van de waterkering.