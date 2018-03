Politie stuit op hennepkwekerij in aanbouw na vondst dode man in Gorinchem

GORINCHEM • Na een melding van een stoffelijk overschot van een 33-jarige Poolse man stuitte de politie in Gorinchem op een hennepkwekerij in aanbouw. Dit gebeurde maandagochtend 19 maart aan de Maria van Bourgondiestraat.

Een 33-jarige Poolse man werd levenloos aangetroffen in de woning. Meerdere politie-eenheden en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Hulp kwam helaas te laat. Het slachtoffer overleed in de woning.

Nadat de politie een onderzoek in de woning deed troffen zij een hennepkwekerij in aanbouw aan op zolder. De politie heeft de materialen uit de woning gehaald. Waardoor de man is overleden is niet bekend. De politie gaat niet uit van een misdrijf.