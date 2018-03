Achtervolging in Sliedrecht eindigt met crash in Alblasserdam

ALBLASSERDAM/SLIEDRECHT • Een wilde achtervolging die in de nacht van zaterdag op zondag begon in Sliedrecht, is met een stevige botsing op een lantaarnpaal in Alblasserdam afgesloten.

De politie wilde 's nachts een auto controleren op de Stationsweg in Sliedrecht. De politiewagen keerde om en gaf het voertuig een stopteken. Op dat moment trapte de bestuurder het gaspedaal flink in. Op de Parallelweg liep de snelheid al snel op naar 130 kilometer per uur. De politie gaf de bestuurder een stopteken en attendeerde hem hier nog extra op door het gebruik van het blauwe zwaailicht.

Het vermoeden dat de bestuurder aan de politie wilde ontkomen, werd nog meer bevestigd door zijn rijgedrag. De snelheid liep in rap tempo hoog op en de bestuurder nam grote risico's om aan de politie te ontsnappen. Met hoge snelheid werd er gereden door bochten en over drempels.

Door de meldkamer werden van alle kanten diverse politie-eenheden aangestuurd om te assisteren bij de achtervolging. Op de Veerweg te Papendrecht vloog de bestuurder uit de bocht, ramde een verkeersbord en viel nog net niet de afgrond in om op de rijksweg A15 te belanden. Op wonderbaarlijke wijze wist de bestuurder zijn voertuig weer op het asfalt te krijgen en zijn vluchtpoging voort te zetten.

De achtervolging zette zich voort naar Alblasserdam. Hier wilde de bestuurder de Vondellaan op rijden, maar raakte de macht over het stuur kwijt en reed met volle snelheid tegen een lantaarnpaal waarna hij tot stilstand kwam.

De bestuurder twijfelde geen moment en vluchtte direct zijn voertuig uit en holde weg. De politieagenten zagen nog drie passagiers enigszins versuft uit het voertuig stappen. Voor de zekerheid zijn de zij nagekeken door het personeel van de ambulance, gelukkig waren er geen gewonden.

De personalia van de verdachte is inmiddels bekend en tegen de bestuurder zal onder andere proces-verbaal voor het veroorzaken van gevaar en het verlaten van de plaats van het ongeval worden opgemaakt. De auto is inbeslag genomen.