Man haalt rijbewijs op en botst vlak daarna tegen paal in Gorinchem

GORINCHEM • Een jongeman die maandag 12 maart zijn rijbewijs ophaalde, nadat hij geslaagd was voor zijn rijexamen, is dezelfde dag nog met zijn auto tegen een paal gebotst in Gorinchem.

De man klapte op de Componistenstraat, ter hoogte van de kruising met de Bachlaan in Gorinchem tegen een paal met verkeersbord. Vervolgens botste hij tegen een boom.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse voor hulp. De bijrijdster, een jonge vrouw, is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder bleef ongedeerd. De auto is opgehaald door een berger. Waardoor de man van de weg is geraakt, is niet bekend.