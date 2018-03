Brandweer rukt met spoed uit voor brand in meterkast in Arkel

ARKEL • De brandweer is maandagavond 12 maart rond 20.45 uur met spoed uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Dam in Arkel

Ter plaatse bleek dat er brand was ontstaan in een meterkast. De bewoner had inmiddels zelf al geblust met een brandblusser.

De brandweer constateerde echter nog een warmtebron met de warmtebeeldcamera. Door een stuk hout boven de meterkast weg te zagen kon alles geblust worden.

Nadat zeker was dat de brand helemaal was gedoofd, ging de brandweer terug naar de kazerne. Het vermoeden bestaat dat de brand is ontstaan door kortsluiting. De schade zal verder met de verzekering afgehandeld worden.