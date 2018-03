Mishandelingen in Leerdam, Hei- en Boeicop en Hoornaar leiden tot twee aanhoudingen

LEERDAM/HEI- EN BOEICOP/HOORNAAR • In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 maart hebben in de regio diverse mishandelingen èn aanhoudingen plaatsgevonden. Zo werd in Hei –en Boeicop, bij het uitgaan van de feesttent een mishandeling gepleegd. Agenten hebben aan het begin van de nacht een aangifte opgenomen. De recherche gaat verder onderzoek doen.

In Hoornaar vond ook een mishandeling plaats. Daar wist de politie een 18-jarige man uit Hoogblokland aan te houden als verdachte. De aangehouden tiener bleek onder invloed van alcohol. Hij is meegenomen naar het politiebureau in Dordrecht en zal daar op een later moment worden verhoord.

Suswachten

In Leerdam hoorden suswachten geschreeuw. Vervolgens zagen zij een mishandeling plaatsvinden. De suswachten hebben hulp verleend en een verdachte aangehouden. Agenten hebben de verdachte vervolgens meegenomen naar het politiebureau in Dordrecht.

(bron: ZHZ Actueel)