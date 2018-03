Man uit Hoogblokland naar politiecel na mishandeling

HOOGBLOKLAND/HOORNAAR • Een man uit Hoogblokland is in de nacht van zaterdag op zondag een achttienjarige man uit Hoogblokland aangehouden door de politie.

Hij zou kort daarvoor in Hoornaar iemand mishandeld hebben. Volgens de politie was er alcohol in het spel.

De verdachte uit Hoogblokland is opgesloten in een politiecel in Dordrecht.