Zederik heeft voorkeur als vergaderlocatie gemeenteraad Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De huidige raadzaal in het gemeentehuis van Zederik komt het meest in aanmerking als tijdelijke huisvesting van de gemeenteraad van de fusiegemeente Vijfheerenlanden.

Dat is de conclusie van de raadswerkgroep Facilitair, dat is ingesteld door het Vijfheerenlanden-Beraad. Er zijn twee opties. Bij de ene optie wordt de huidige raadzaal uitgebreid door de kamer van de burgemeester en een deel van de vide bij de raadzaal te betrekken. Hierdoor is de ruimte geschikt voor 31 raadsleden, de voorzitter en de griffier en twee tafels voor het college en de pers. Daarnaast is er ruimte voor een publieke ruimte met 51 zitplaatsen. De kosten worden geraamd op 560.000 euro: 270.000 voor de verbouwing, 160.000 euro voor het meubilair en 130.000 euro voor de audiovisuele middelen.

Het is echter ook mogelijk om de huidige raadzaal uit te breiden door de kamer van de burgemeester te betrekken. Hierdoor komt er ruimte voor 50 zitplaatsen. Kosten: 390.000 euro.

Vianen te klein

De vergaderruimte in Zederik heeft de voorkeur boven de raadzaal in het monumentale stadhuis van Vianen. Als de huidige ruimte geschikt moet worden gemaakt voor 31 raadsleden, dan is er niet genoeg plek over om ook een publieke tribune te realiseren. In de commissiekamer kan eventueel een publieke ruimte met 45 zitplaatsen worden gemaakt, zodat het publiek vanuit die ruimte de vergadering via een videoscherm kan volgen. Maar die oplossing is niet echt ideaal.

Ook Leerdam valt af. De huidige raadzaal in het Hofje van mevrouw Van Aerden is nu eigenlijk al te klein. Bovendien kan in het stadskantoor geen ruimte voor een raadzaal worden gecreëerd, omdat alle ruimtes nodig zijn voor de ambtenaren van de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden.

Het voorstel van de raadswerkgroep wordt dinsdag 13 maart besproken in het Vijfheerenlanden Beraad.