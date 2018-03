BRANDWIJK • In een tussenwoning aan de Bernhardstraat in Brandwijk is maandagmiddag tegen 14:30 uur brand uitgebroken.

Vrij snel na de eerste melding werd opgeschaald naar middelbrand.

Het bleek te gaan om een pan die vlam had gevat op het fornuis. Dit zorgde voor veel rookontwikkeling. De korpsen Brandwijk en Bleskensgraaf gingen ter plaatse en hadden de situatie snel onder controle.

De bewoonster heeft rook ingeademd en is onderzocht door medewerkers van de Ambulancedienst ZHZ.