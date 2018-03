Bejaarde man ramt twee woningen in Brandwijk

BRANDWIJK • Een 78-jarige man uit Bleskensgraaf heeft woensdagmiddag de gevels van twee woningen en een geparkeerde auto beschadigd toen hij even de mist inging tijdens het in- en uitparkeren.

Agenten zagen de man naast zijn auto staan, die in de Julianastraat in Brandwijk tegen een gevel 'geparkeerd' stond. De bejaarde bestuurder vertelde dat hij door een bedieningsfout tegen de gevel gereden was.

Vervolgens vertelde hij tegen de agenten dat hij de auto van het pand zou wegrijden, hij stapte in en gaf vervolgens zoveel gas dat hij achteruit rijdend eerst een geparkeerde auto en daarna de pui van een woning verderop ramde. De schade was groot, zelfs zo groot dat één van de bejaardenwoningen moet worden ontruimd en de pui moest worden gestut.

Rijbwijs ingevorderd

De bestuurder is met pijn in het hoofd overgebracht naar het ziekenhuis en beide voertuigen zijn getakeld. Het rijbewijs van de man is ingevorderd in verband met een onderzoek naar zijn rijgeschiktheid. De hevig geschrokken bewoners van beide panden maken het naar omstandigheden goed en hebben geen letsel opgelopen.