Buurman brand Groot-Ammers: 'Ik dacht: dit hele rijtje gaat in vlammen op'

GROOT-AMMERS • Kees van Middelkoop en zijn vriendin Ankii Visser maakten in de nacht van 26 op 27 februari een paar angstige uren door. 'We zaten midden in de vonkenregen.'

Het is drie uur in de nacht. Ankii schrikt wakker van 'onbekende herrie', schrijft ze op haar Facebookpagina. Ze hoort iemand hard op de deur bonzen. Binnen een tel staat ze naast haar bed. Slaapdronken. Ze ziet rook en haast zich naar de voordeur. Iemand roept: "Kees, kom naar buiten, ons pand staat in brand!" Ankii rukt de deur open. Daar staat haar buurman Tim Valckenier, met een nog half slapend zoontje in zijn armen.

Explosie

In sneltreinvaart trekken Kees en Ankii warme kleding aan, brengen hun hond naar een veilige plek en zetten twee van hun drie auto's weg, ver van de vonkenregen. Er klinkt een explosie in het voormalige Nebest-pand, grote stukken brandende dakbedekking vliegen door de lucht en belanden op het wegdek, de naburige huizen en hun bedrijfsbus. Die durven ze niet meer te verplaatsen.

Ruim een etmaal na de brand vertelt Kees: "Afgelopen nacht zijn Tim en ik er regelmatig uit geweest, om te controleren of het vuur echt gedoofd was. De brandweer had gevraagd of we dat wilden doen. Wij hebben geen schade, alleen veel stank in huis en verkoolde stukken van het pand in de tuin en op het dak. Op het raam en de motorkap van onze bedrijfsbus heeft wel een stuk dakplaat liggen smeulen"

Kinderen

Hoe is het met de buren? "Onze buren Tim en Fleur werden de dag erna natuurlijk volledig in beslag genomen door de enorme stroom aan telefoontjes en andere berichten. Ze hebben hun tijd hard nodig om al hun prachtige plannen weer op de rit te krijgen. Tim en Fleur zijn wakker gemaakt door iemand van bakkerij Van der Grijn. Ze hebben hals over kop hun kinderen uit bed gehaald, en ons en onze andere buren gewaarschuwd. Ik denk dat ik ook namens hen best mag zeggen dat we deze meneer ongelooflijk dankbaar zijn. Zonder zijn waarschuwing had dit verschrikkelijke inferno zéker grotere gevolgen gehad."

Vonkenregen

"We dachten direct: dit komt nooit goed. Wegwezen! Ankii, Fleur en de kinderen zijn verderop in de straat opgevangen. Ik heb lange tijd buiten gecheckt of er geen grote brandende delen op ons huis vielen. We hebben net de verbouwing van ons huis afgerond. Zeven jaar hebben we er aan gewerkt en we zijn er ongelooflijk blij mee. Ik dacht: het zal ons toch niet gebeuren dat dit alles voor niets is geweest? Ik dacht ook: dit hele rijtje gaat in vlammen op, net als destijds bij die grote brand in Ottoland. De wind stond namelijk pal op de huizen en blies de vlammen een vonkenregen linea recta deze kant op."

Vertraging

De mooie verbouwingsplannen die zijn buren hadden, zullen moeten worden herzien. "Ze willen er appartementen in realiseren, voor mensen die terminaal ziek zijn en 24-uurs zorg nodig hebben. In het pand komt ook kleinschalige horeca, onder andere om de bewoners van de appartementen van maaltijden te voorzien."

Verbouwde woning

"De buren begonnen een jaar geleden met verbouwen. Het werk had even stil gelegen omdat ze de daarnaast gelegen woning konden kopen en eerst wilden opknappen, zodat de kinderen na de vakantie alvast in ons dorp naar school konden gaan. Ze wonen hier pas sinds januari. Hun prachtig verbouwde woning stond als eerste op het punt te worden verzwolgen door de brand. Door strategisch te blussen heeft de brandweer de huizen kunnen sparen, en het andere pand gecontroleerd laten uitbranden."

Dankbaar

Kees, Ankii, Tim en Fleur zijn de brandweerlieden enorm dankbaar. Ankii schrijft op haar Facebookpagina: 'Een gewéldig dikke pluim voor de brandweermannen en -vrouwen en andere hulpverleners die massaal waren aangerukt!! Dankzij hen is grotere schade en heel veel méér verdriet voorkomen.'