Politie treft ploertendoder aan in auto in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De politie heeft dinsdag tijdens een controle in Hoogblokland een ploertendoder aangetroffen in een auto.

Tegen de eigenaar van het verboden wapen, een 27-jarige man zonder woon- of verblijfplaats, wordt een proces verbaal opgemaakt.

De ploertendoder is in beslag genomen. De Officier van Justitie zal een beslissing nemen over de eventuele vervolging van de verdachte.