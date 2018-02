Ongeluk op A27 bij Noordeloos zorgt voor vertraging

NOORDELOOS • Op de A27 is dinsdagmiddag een lange file ontstaan vanwege een ongeval nabij Noordeloos.

Het verkeer uit de richting van Utrecht naar Gorinchem werd ter hoogte van Noordeloos enige tijd over de vluchtstrook geleid. Er is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.

Rond kwart over drie waren de rijbanen weer vrijgegeven.