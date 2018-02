Onderzoek naar instabiele muur uitgebrand pand Gelkenes

GROOT-AMMERS • Deskundigen onderzoeken op dinsdagochtend 27 februari of het verantwoord is om de instabiele muur van het uitgebrande voormalige pand van Nebest in Groot-Ammers (Gelkenes) om te halen. Pas daarna kan het veer naar Schoonhoven weer in gebruik worden genomen.

Kees IJzerman, bevelvoerder bij de brandweer: "We doen momenteel pogingen om in contact te komen met de eigenaar van het pand. We willen weten of er een kelder onder het pand is. Dit is belangrijk om te weten, want dit kan gevolgen hebben voor de graafmachine die het sloopwerk moet uitvoeren."

Veiligheid

Officier van dienst Bevolkingszorg Bart van Leeuwen: "Het pand wordt gesloopt voor zover dat voor de veiligheid nodig is. We zijn aan het bekijken hoever we moeten slopen."

Onderzoek

Jan Zondervan, woordvoerder Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: "Bouw- en woningtoezicht van de gemeente is ter plaatse geroepen om het pand te beoordelen. Ook het team brandonderzoek is ernaartoe geroepen om een onderzoek in te stellen. Er zijn afgelopen nacht vijftien voertuigen geweest, inclusief aflossing. Even voor 3.00 uur zijn zij begonnen, om 5.15 uur konden ze het sein 'brand meester' geven. Daarna begon het nablussen.

"Twee hoogwerkers kwamen ter plaatse om de belendende percelen nat te houden. De hoogwerkers moeten gevoed worden, daarom waren er extra tankautospuiten om water te leveren. Vandaar dat werd opgeschaald naar grote brand."

IJsvorming

De weersomstandigheden bemoeilijkten het bluswerk. Zondervan: "Ik begreep dat het lastig geweest is, door nevel van het bluswater kreeg je ijsvorming op de bluspakken. En de straten werden heel glad door bevriezing van het bluswater. We hebben de gemeente gevraagd p, gladheidsbestrijding in te schakelen. Ook voor brandweermensen is het geen pretje om uren in de kou te staan."

De eigenaar van het voormalige Nebestgebouw woont ernaast. Hij wilde een hospice maken in het pand.