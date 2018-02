GROOT-AMMERS • In een leegstaand pand nabij het Schoonhovenseveer in Groot-Ammers woedt sinds dinsdagochtend vroeg een zeer grote brand.

Omdat het gebouw dreigt in te storten zijn omliggende woningen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door buurtbewoners. Volgens de brandweer is er bij de brand geen asbest vrijgekomen.

De veerpont tussen Schoonhoven en Gelkenes vaart niet. Vanwege het bluswater is de veerstoep namelijk spekglad. De politie adviseert een andere route te kiezen.

De pont zal overigens niet varen zolang het niet duidelijk is of de muur van het uitgebrande pand kan instorten. Als er inderdaad instortingsgevaar is, wordt de muur vandaag nog omver gehaald. Deskundigen onderzoeken nu (kwart voor negen 's morgens) of de muur gevaar veroorzaakt.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het pand, dat door de brand volledig is verwoest, werd verbouwd tot hospice. Vandaag zou er een lift worden geplaatst.

Grote brand Schoonhovenseveer in Groot-Ammers pic.twitter.com/bgEpHayrCC — Chantal Blommers (@ChantalBlommers) 27 februari 2018