Vrouw uit Nieuw-Lekkerland krijgt taakstraf voor mishandelen echtgenoot

NIEUW-LEKKERLAND • Een 64-jarige vrouw uit Nieuw-Lekkerland die haar ernstig zieke echtgenoot tussen juni en november meerdere keren mishandelde, is maandag door de politierechter in Dordrecht veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Ook moet de vrouw zich geestelijk laten behandelen. Daarnaast kreeg ze een contactverbod opgelegd. De straf was gelijk aan de eis van het OM. "Dit is een heel ernstig feit", vond de politierechter. "Uw man is ziek en kon zich niet verweren."

Op 18 november vorig jaar zag een buurman hoe de verdachte haar echtgenoot op het balkon van hun woning te lijf ging. Ze sloeg haar man, die aan de ziekte van Huntington lijdt, ettelijke keren. "Nu doe je het weer", riep de buurman naar boven. "Stop ermee."

Volgens de getuige was het enkele weken eerder ook al raak geweest. Nu belde hij de politie. Die vond in het huis een piekenpijp (buis met munten erin) waar bloed aanzat. De echtgenoot vertoonde letsel aan zijn hoofd, romp en handen.

Zes jaar

Volgens de echtgenoot werd hij al zes jaar mishandeld door zijn vrouw. Hij zou in die tijd met natte lappen zijn geslagen, aan zijn haren getrokken en zelfs met de dood bedreigd. Ook zou hij elke dag zijn opgesloten in het schuurtje van de woning. Later verklaarden andere buren over een mishandeling die in juni plaatsgevonden had. Ook zeiden ze van de opsluiting in het schuurtje te weten.

Almaar snikkend ontkende de verdachte de beschuldigingen. Ze zou haar man, met wie ze 45 jaar getrouwd is alleen maar af en toe een tikje hebben gegeven. "Hij is als 15 jaar ziek en al die tijd verzorg ik hem", kwam er hortend en stotend uit. "Die tikjes deed ik om tijdens het verzorgen zijn aandacht erbij te houden."

Dat de getuigen heel iets anders zagen, en zelfs haar eigen dochters sporen van mishandeling hadden gezien, kon ze niet verklaren. "Ja, dat zeggen zij", verklaarde de vrouw.

Bijzondere tragiek

Haar advocaat sprak van een bijzondere tragiek. "Eigenlijk houdt het stel van elkaar, maar is het in het huwelijk misgegaan door de ziekte van de man." Volgens de raadsman had zijn cliënte, die zelf aan een stofwisselingsziekte lijdt, nooit de bedoeling tot mishandeling gehad. "Het was aandacht trekken."

De politierechter verwierp het pleidooi resoluut en vond een werkstraf van 80 uur op z'n plaats. Het stel is inmiddels gescheiden.