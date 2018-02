Dronken chauffeur veroorzaakt schade in Leerbroek

LEERBROEK • De politie heeft in het afgelopen weekend een man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Leerbroek, die een aanrijding met alleen materiële schade had veroorzaakt in Leerbroek.

De man blies 910 Ugl, wat gelijk staat aan een glas of elf alcohol. De politie heeft het rijbewijs van de man ingevorderd en heeft proces verbaal opgemaakt.

Er ontstond alleen blikschade door het rijgedrag van de dronken chauffeur.