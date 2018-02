Twee jongens gepakt na betreden verboden terrein in Arkel

ARKEL • Twee jongens zijn zaterdagavond op de vlucht geslagen voor de politie in Arkel en later aangehouden, nadat ze op het terrein van de voormalige betonfabriek waren geweest.

De twee liepen op het terrein van Betondak, waar vorig jaar juni nog een zeer grote brand uitbrak. Dit terrein is verboden voor onbevoegden. Omdat het vaak gebeurt dat er mensen op het terrein komen die er niet thuis horen, en omwonenden hier veel last en schade van ondervinden, is het voor de politie zaak om de personen aan te houden.

Het is al meerdere keren gebeurd dat de personen via daken en tuinen van omwonenden het terrein op proberen te komen. Dit was zaterdagavond ook weer het geval.

Twee jongens gingen via de Bazeldijk het terrein op. Een bewoner merkte dit op en belde direct 112. De politie kwam met veel voertuigen ter plaatse en is een zoekactie gestart. De twee wisten aanvankelijk via de spoorbrug te vluchten voor de politie.

Even later werden zij aan de Breezijde in Arkel herkend door een passerende agent. De jongens werden direct staande gehouden en zijn door de politie meegenomen.