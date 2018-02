Woninginbraken in Gorinchem, Ameide en Bleskensgraaf

REGIO • In de afgelopen week zijn er op diverse plaatsen in de regio woninginbraken geweest. De politie is opzoek naar getuigen.

Op woensdag 21 februari tussen 07.00 en 18.00 uur werd er ingebroken in een woning aan de Willem van Arkellaan te Gorinchem. Vermoedelijk was de woning niet goed afgesloten, waardoor de dader(s) door middel van hengelen of flipperen toegang tot de woning hebben gekregen. Uit de woning werden onder andere een tv, computer, mobiele telefoon en een spelcomputer weggenomen.

Ameide

Op woensdag 21 februari tussen 17.00 en 22.30 uur werd er ingebroken in een woning aan de Meidoornlaan in Ameide. Door de dader(s) werd een raam opengebroken. Uit de woning werden geen goederen weggenomen.

Bleskensgraaf

Op vrijdag 23 februari 2018 tussen 19.30 en 22.30 uur werd er ingebroken in een woning aan het Klaverpad in Bleskensgraaf. Door middel van het openbreken van een bovenluikje en het openhengelen van een raam heeft men toegang tot de woning gekregen. Uit de woning zijn geld en sieraden weggenomen.

Wie de politie kan helpen met informatie over deze inbraken, wordt verzocht te bellen met 0900-8844.