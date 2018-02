Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand in Meerkerk

MEERKERK • De brandweer van Meerkerk is vrijdagmiddag om ongeveer kwart over drie uitgerukt voor een schoorsteenbrand aan de Prinses Irenestraat in Meerkerk.

Volgens de eerste berichten lijkt het mee te vallen met de ernst van de schoorsteenbrand. De brandweer is de schoorsteen rond kwart voor vier gaan vegen.