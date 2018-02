Meerdere auto's bekrast in Streefkerk

STREEFKERK • Er zijn in Streefkerk in de nacht van maandag op dinsdag vijf auto's vernield. In alle gevallen ging het om bekrassingen van de voertuigen.

De vernielingen vonden plaats tussen maandag 12 februari 20.00 uur en dinsdag 13 februari 08.15 uur op De Hoogt en de Kostverloren.

De schade aan de vijf bekraste auto's is voor de eigenaren aanzienlijk. De politie roept mensen op die iets gezien of gehoord hebben, om contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem iets doorgeven kan via 0800-7000.