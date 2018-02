Drie konijnen gered bij brand in boerderij Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Woensdagavond rond 22:00 uur is brand uitgebroken in een woning aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

Er werd vrijwel meteen opgeschaald naar middelbrand.

In de boerderij stond een voertuig in brand. De brand is inmiddels geblust. Er konden drie konijnen worden gered.

#NieuwLekkerland #Lekdijk Kleine brand gewoed in voertuig in boerderij. Er zijn 3 konijnen gered. Brand is geblust. We gaan ventileren. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) February 14, 2018

Prio 1 189493 186732 189797 Gebouwbrand Woning (inci-05) (Ops Br: middel) Lekdijk 79 c Nieuw-Lekkerland — Grote Incidenten (@groteincidenten) February 14, 2018 Veel warmte gemeten in woning. Net voordat de stormram op de deur gaat, komt bewoner met sleutel. Scheelt een deur. #Lekdijk #NieuwLekkerland — Peter Stam (@peterstam) February 14, 2018

