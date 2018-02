Brand op bovenverdieping woning aan Visserslaan in Gorinchem

GORINCHEM • In een woning aan de Visserslaan in Gorinchem is dinsdagavond brand uitgebroken. De melding werd omstreeks 22.15 uur gedaan. Het vuur woedde op de bovenverdieping van de woning.

Omdat de brand zich uitbreidde en in verband met de waterwinning schaalde de brandweer al snel op naar 'grote brand'. Verschillende blusvoertuigen, afkomstig uit Gorinchem en Arkel, werden ingezet om de brand te blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.‏

De brand was ontstaan in de schoorsteen van de woning en woedde tussen het plafond en muur van de woning en was daardoor lastig te bestrijden. Om de brand goed te kunnen blussen werden enkele sloopwerkzaamheden verricht.

Rond een uur of twee kreeg de brandweer het vuur onder controle en kon het sein brandmeester worden gegeven. De brandweer is nog enige tijd bezig met nabluswerkzaamheden. Beide naastgelegen woningen hebben ook rook- en brandschade opgelopen als gevolg van deze brand.