Bezorger grillroom ziet auto in Zederikkanaal verdwijnen

ARKEL • Een onfortuinlijke bezorger van de Arkelse grillroom zag zondagavond zijn auto in het Zederikkanaal verdwijnen. Vermoedelijk werkte de handrem niet goed.

De man, een invaller, kreeg op de Sluisweg een lichte aanrijding met een tegenligger. Hij zette zijn auto aan de kant om de schade te bekijken. Tot zijn schrik kwam de Opel Combo in beweging en reed pardoes het kanaal in. De vermoedelijke oorzak is een slecht functionerende handrem.

De auto moet als total-loss worden beschouwd. Duikers gaan de auto bergen. Om die reden zal de Dam in Arkel naar verwachting tot middernacht afgesloten zijn.