Politie pakt nepmonteur op die actief was in Molenaarsgraaf

SLIEDRECHT/MOLENAARSGRAAF • De politie hield vrijdag een 33-jarige man uit Sliedrecht in zijn woonplaats aangehouden. Hij deed zich voor als monteur van het energiebedrijf en had op 6 en 7 februari op vier adressen in Sliedrecht en een in Molenaarsgraaf toegeslagen.

De man belde telkens met een smoes bij oudere mensen aan. De slachtoffers moesten van de man de elektriciteitsmeter in de meterkast in de gaten houden, terwijl de man in hun woning de stopcontacten 'controleerde'. In plaats daarvan doorzocht de man de woningen en in twee gevallen ging hij er met geld en sieraden vandoor.

Samenwerking

De recherche van district Zuid-Holland-Zuid kwam in samenwerking met het energiebedrijf al snel bij de identiteit van de verdachte uit. Hij werd in de loop van 9 februari op de Sonate in Sliedrecht aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.

Meer slachtoffers

De politie sluit niet dat de man op meer dan vijf adressen heeft toegeslagen. Andere slachtoffers van deze nepmonteur wordt verzocht contact op te nemen met de politie, ook als de man binnen is geweest en niets heeft weten mee te nemen. Bellen kan naar 0900-8844 en vragen naar de recherche van district Zuid-Holland-Zuid.