update Vrouw raakt gewond bij schoorsteenbrand in Lexmond

LEXMOND • Een vrouw is maandagochtend gewond geraakt bij een schoorsteenbrand aan het Lakerveld in Lexmond.

Omstreeks 08.40 uur werd het vuur opgemerkt. De bewoonster probeerde het vuur zelf te blussen. Zij kwam hierbij echter ten val en raakte gewond.

De brandweer van Lexmond, een hoogwerker uit Vianen en de ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse. Of de vrouw naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend.