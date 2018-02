PAPENDRECHT • De verdachte van een overval op een buschauffeur, op 27 december 2017 bij de halte aan de Matenasche Scheidkade in Papendrecht, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Papendrecht.

De jongeman werd gefilmd door een camera in de bus. De bus stond tussen 14.30 en 14.45 uur stil bij de halte aan de Matenasche Scheidkade. Daar stapte plotseling een jongen in met een mes in zijn hand. Hij riep: "Geld, geld, geld!"

De buschauffeur werkte echter niet mee, maar stond op, waarna de overvaller direct eieren voor zijn geld koos. Hij rende, zonder buit, richting de supermarkt MCD in de nieuwbouwwijk van Papendrecht. De politie is een onderzoek gestart en stelde camerabeelden veilig. Daarop bleek de overval duidelijk te zijn vastgelegd. De overvaller droeg een zwarte jas met een capuchon en een zwarte broek met gele streep aan de zijkant. Daarnaast droeg hij opvallende rode wollen handschoenen.

De politie heeft de beelden van de overvaller vrijgegeven en publiciteit gegeven aan de zaak, waarna de verdachte zich gemeld heeft bij de politie.