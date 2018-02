'Overleden vrouw uit Nieuw-Lekkerland niet door misdrijf omgekomen'

NIEUW-LEKKERLAND • De overleden vrouw uit Nieuw-Lekkerland, die vrijdagochtend in een sloot achter een woning aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is aangetroffen, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Politie, brandweer en ambulance kwamen rond 08.00 met spoed ter plaatse, maar konden niets meer voor de bejaarde vrouw betekenen. Zij is 87 jaar geworden.

Vermoedelijk heeft de Nieuw-Lekkerlandse vrouw vanaf donderdagavond al in het water gelegen.