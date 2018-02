Overleden bejaarde vrouw aangetroffen in sloot in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • In een sloot achter een woning aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is vrijdagochtend 2 februari een overleden vrouw (87 jaar) aangetroffen.

Politie, brandweer en ambulance kwamen rond 08.00 met spoed ter plaatse, maar konden niets meer voor de bejaarde vrouw betekenen.

De Forensische Opsporing van de politie komt later in de ochtend onderzoek doen naar de doodsoorzaak. Vermoedelijk heeft de Nieuw-Lekkerlandse vanaf donderdagavond al in het water gelegen.

Later meer.