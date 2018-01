Ongeval op A27 bij Gorinchem zorgt voor lange file

GORINCHEM • Op de A27 ter hoogte van Gorinchem vond woensdagochtend een ongeval plaats.

Dit gebeurde op de rijbanen in de richting van Breda. Er ontstond een lange file.

Op de rijbanen in de richting van Utrecht vloog ter hoogte van Werkendam een vrachtwagen geladen met auto's in brand. De A27 werd daar enige tijd afgesloten. Ook daar was er sprake van veel oponthoud voor het verkeer.