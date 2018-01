Preventieve dwangsommen vanwege bezit illegaal vuurwerk in Molenwaard

MOLENWAARD • Vijf inwoners van de gemeente Molenwaard kregen voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk een preventieve dwangsom van 500 euro.

Rondom de jaarwisseling zijn vijf personen in Molenwaard staande gehouden wegens het bezit van illegaal vuurwerk. In een aantal gevallen was er sprake van illegaal vuurwerk dat werd besteld in het buitenland en thuisbezorgd door een pakketdienst.

Dankzij de samenwerking tussen politie en pakketdienst kon hierop ingegrepen worden. Naast het strafrechtelijke traject is door de burgemeester Van der Borg aan deze vijf personen een preventieve dwangsom opgelegd van 500 euro.

Waarschuwing

'Om illegaal vuurwerk een halt toe te roepen en herhaling te voorkomen wordt de preventieve dwangsom als krachtige signaal en middel ingezet', stelt de gemeente in een persbericht. 'Het is ook een waarschuwing voor andere inwoners.'

Burgemeester Dirk van der Borg: "In Molenwaard tolereren we geen illegaal vuurwerk. Naast dat er sprake is van een strafbaar feit raakt het ook de leefbaarheid voor de omwonenden en verdere omgeving en daarbij tast het ook de veiligheid in de buurt aan. Politie en gemeente treden hier stevig in op."