Politie treft gestolen auto aan in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De politie trof woensdag een gestolen auto aan in Nieuw-Lekkerland.

Agenten gingen ter plaatse na een melding dat een voertuig al langere tijd geparkeerd stond in de wijk. De auto bleek als gestolen gesignaleerd te staan en is weg getakeld. De politie stelt de eigenaar in kennis van het feit dat zijn voertuig is teruggevonden.