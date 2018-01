Bijzonder huwelijk op School met de Bijbel in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Op de afdeling speciaal basisonderwijs van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf voltrok directeur Corné Egas woensdag een bijzonder huwelijk.

Twee leerlingen, Joris Romijn en Rebekka Schild, gaven elkaar in vol ornaat het ja-woord. De jurk was door de bruid zelf gemaakt. De chauffeur van de busjes die hen elke dag ophaalt had twee taarten gebakken. De ringen waren geregeld door een klasgenoot. De juffen zorgde voor een passende entourage en muziek om er een echt huwelijksfeest van te maken.