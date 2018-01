Ernstig ongeval op A15 bij Gorinchem

GORINCHEM • Op de A15 bij Gorinchem is vrijdagmiddag 19 januari een ernstig ongeval gebeurd tussen een personenauto en een vrachtwagen. Het ongeval is omstreeks 15.20 uur gebeurd op de rijbaan richting Gorinchem.

Veel hulpdiensten zijn ter plaatse. Zeker één persoon zit nog in het voertuig. De brandweer is bezig met het bevrijden van het slachtoffer. De ambulancedienst krijgt assistentie van het Mobiel Medisch Team uit Amsterdam. De vertraging is groot.

#A15 #Gorinchem hulpdiensten ter plaatse bij een ongeval met een vrachtauto. 1 persoon in het voertuig, brandweer bezig met bevrijding. Parallelbaan is thv. Knooppunt Gorinchem afgesloten. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) January 19, 2018

Ongeval #A15 1 persoon bekneld. Brandweer samen met ambulancepersoneel bezig met bevrijding — Brandweer HG (@Brandweer_HG) January 19, 2018

