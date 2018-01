update Schade en ontruimingen vanwege zware storm

ALBLASSERWAARD • De zware storm die donderdag over ons land trekt, zorgt voor schade, overlast en zelfs ontruimingen van gebouwen.

Het Alblasserdamse bedrijf Coatinc, gevestigd aan de Edisonweg, is donderdagochtend ontruimd omdat er dakplaten losgeraakt zijn en 'rondvliegen' op het terrein. De brandweer is inmiddels ter plaatse om mensen in veiligheid te brengen en de schade te beperken. De Edisonweg is afgesloten.

Ook FNSteel aan de Rapenburg in Alblasserdam wordt ontruimd vanwege rondvliegende onderdelen.

Busje omgewaaid

In Schelluinen komen dakdelen los bij een bedrijf aan de Sportlaan. Verder sneuvelen er veel bomen. Ook het verkeer heeft veel last van zeer zware windstoten. Op de A27 ter hoogte van Meerkerk is een busje omgewaaid', hierbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen.

Ook elders in de regio wordt melding gemaakt van schade als gevolg van de storm. Meldingen zijn er vanuit Bleskensgraaf (Heulenslag en Abbekesdoel), Schoonrewoerd (Overboeicop) en Gorinchem (Laag Dalemseweg), Lexmond (Lakerveld), Nieuw-Lekkerland (Hoogaarslaan), Arkel (Kersendreef), Hoogblokland (Beemdweg), Groot-Ammers (zwembad De Dompelaar) en Ameide (Van Puttestraat).

Het is behoorlijk onstuimig op de Lek bij Groot-Ammers. pic.twitter.com/vFfauOLOtQ — Werner ten Kate (@WernertenKate) January 18, 2018



De veerdiensten bij Nieuw-Lekkerland en Streefkerk zijn uit de vaart genomen, maar gingen aan het eind van de ochtend weer varen. Treinverkeer tussen Dordrecht en Geldermalsen werd ook stilgelegd. De ANWB adviseert om niet de weg op te gaan.

#VRZHZ #Storm met zeer zware #windstoten - Bel alleen voor acuut of levensgevaar met 112, overige meldingen Lokaal of via de gemeente. Extra telefonische bereikbaarheid brandweer wordt voorbereidt https://t.co/e0OYWUAJtG — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) January 18, 2018

De meldkamer van de politie plaatste om 11.17 uur onderstaande tweet: